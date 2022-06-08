CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem vefat etti

Tarhan Erdem, Bodrum’da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Erdem, durumunun ağırlaşması üzerine Ortakent Mahallesi'ndeki Acıbadem Bodrum Hastanesine kaldırıldı.

Erdem, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

CHP'den 16. dönem İstanbul Milletvekili seçilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde de bulunan Erdem, CHP Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştu. Erdem’in cenazenin İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

Tarhan Erdem kimdir?

1959'da İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1959-1995 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Millî Savunma Bakanlığı Altyapı Tesisleri, Cam Elyaf Sanayi A.Ş., Doğan Holding gibi farklı kurum ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük görevleri yaptı. Erdem, 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu.

Milliyet ve Radikal gazetelerinde köse yazıları yazan Erdem, 1953 yılında CHP'ye kaydoldu. Belde yöneticiliğinden genel sekreterliğine kadar hemen hemen bütün kademelerde çalıştı.

Erdem, 1977 yılında İstanbul milletvekili seçildi. Bülent Ecevit’in 1977 yılında kurduğu hükümette Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev aldı.

Eski ANAP İzmir Milletvekili ve eski TBMM Başkanı İsmet Kaya Erdem'in de kardeşi olan Tarhan Erdem, evli ve 2 çocuk babasıydı.