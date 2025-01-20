CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın adli kontrolle serbest bırakıldı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın’ın ifadeye çağrıldığı belirtildi. Polis eşliğinde İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne getirilen Aydın, savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aydın, sulh ceza hakimliğinde yapılan sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cem Aydın kimdir?

Lise öğrenimini Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Cem Aydın, 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir.

Siyasete, 15 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi’nin lise örgütlenmesinde görev alarak adım atan Aydın, bir dönem Lise Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ardından iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği ve iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2019 yılında Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu’ndan mezun olan Cem Aydın, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Elele Yaşam Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği üyesidir. Ayrıca, 2016-2018 yılları arasında Beylikdüzü Spor Kulübü’nde disiplin kurulu üyeliği yapmıştır.