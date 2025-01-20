CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın sabah saatlerinde gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan Aydın, Çağlayan Adliyesi’ne götürülürken, evinde de arama gerçekleştirildiği bildirildi.

Cem Aydın kimdir?

Lise öğrenimini Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Cem Aydın, 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir.

Siyasete, 15 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi’nin lise örgütlenmesinde görev alarak adım atan Aydın, bir dönem Lise Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ardından iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği ve iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2019 yılında Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu’ndan mezun olan Cem Aydın, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Elele Yaşam Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği üyesidir. Ayrıca, 2016-2018 yılları arasında Beylikdüzü Spor Kulübü’nde disiplin kurulu üyeliği yapmıştır.