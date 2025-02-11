CHP Gençlik'in yöneticisine hapis istemi!
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sosyal medya paylaşımı nedeniyle iddianame hazırlandı. Aydın'a iki suçtan 5 yıl 4 aya kadar hapis istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sosyal medyada paylaşım yapan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Aydın'a 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamaları yöneltildi.
Başsavcı Akın Gürlek'in 'mağdur' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği, Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu kaydedildi.
'RT yaptı, Gürlek'i hedef gösterdi'
Gürlek'in geçmişte ve halen terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği belirtilen iddianamede, şüpheli Cem Aydın'ın da sosyal medya hesabından "retweet" şeklinde yaptığı paylaşımında Gürlek'i hedef gösterdiği, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermesi nedeniyle paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.
Aydın hakkında ayrıca kamu görevinden ve kamuda istihdam edilmekten yoksun bırakılması istendi.
İddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.