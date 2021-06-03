CHP Genel Başkan Danışmanı Köse: Tecavüzcüye ses çıkaranın sesini kesmek de tecavüze ortak olmaktır

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Açılan davanın ardından Twitter’da "#YalnızDeğilsinEzgiMola" etiketi ile Ezgi Mola’ya destek verildi. Etiket, sosyal medyada Türkiye gündeminin üst sıralarına yerleşti.

CHP Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse’den de ünlü oyuncuya destek mesajı geldi. CHP’li Köse, “Ezgi Mola’nın isyanı tüm kadınların ve İstanbul Sözleşmesi’ni savunan, şiddet karşıtı tüm insanların isyanı ve feryadıdır. Tecavüzü aklamak da saklamak da tecavüzcüye ses çıkaranın sesini kesmek de tecavüze ortak olmaktır. Artık yeter. Hiçbir kadın bir başka kadını koruduğu, savunduğu için ceza almamalı. Ceza alması gerekenler tecavüzcüler ve tecavüzcüleri korumaya çalışanlar olmalıdır ve herkes gibi ben de haykırıyorum ‘Vicdanınızda boğulun!’, #EzgiMolaYalnızDeğildir.” ifadelerini kullandı.