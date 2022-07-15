CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: BOTAŞ tarihinde ilk kez dış kredi ile doğalgaz alacak

ANKARA (DÜNYA)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, BOTAŞ’ın LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) alımı için DeutscheBank’dan 929 milyon dolar tutarında Hazine garantili kredi almasının hem Türkiye’nin hem de kurumun finansal sıkıntı içinde olduğunun göstergesi olduğunu belirtti. Akın, “BOTAŞ daha önce Merkez Bankası’ndan döviz alarak spot piyasadan LNG alırken, şimdi yurt dışından hazine garantili kredi almak zorunda kaldı. Bu durum hem ülkemizin hem de BOTAŞ’ın büyük bir finansal kriz içinde olduğunu gösteriyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, BOTAŞ’ın LNG alımı için Deutsche Bank’dan 929 milyon dolar tutarında Hazine garantili kredi almasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, iktidarın 2020 yılında doğalgaz fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından uzun vadeli boru hattı anlaşmalarını yenilemek yerine spot piyasadan LNG alımına yönelmesinin bugün Türkiye’de doğalgazın çok daha maliyetli olmasına neden olduğunu kaydetti. Hem 2018 hem de 2019 yıllarında spot piyasadan alınan LNG’nin toplam doğalgaz ithalatındaki oranı yüzde 10 iken, 2020 yılında bu oran yüzde 19’a çıktığına dikkat çeken Akın, bu hatalı karar ile hem konut hem sanayide doğalgaz fiyatlarının rekor oranda arttığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, şu açıklamayı yaptı: “BOTAŞ bugüne kadar aldığı yurt dışı kredileri yalnızca yeraltı depolama tesisleri gibi projelerin finansmanı için kullanılmıştır. Şimdi BOTAŞ’ın LNG alımı için Deutsche Bank’tan 929 milyon dolar tutarında kredi alması büyük bir açmaz içinde olduğunu göstermektedir. 2021 yılında spot piyasadan yaklaşık 7 milyar metreküp LNG alınırken; bu tutarın 2022 yılında 9 milyar metreküpe çıkması beklenmektedir. BOTAŞ’ın üç yıl vadeyle yurt dışından aldığı 929 milyon dolar ile Türkiye’nin yaklaşık 9 milyar metreküp olan LNG ihtiyacının yalnızca 1 milyar metreküpü karşılanacaktır. Başka bir deyişle yurt dışı kredi ise ile Türkiye’nin bir yılda spot piyasadan aldığı LNG’nin yalnızca 10’da biri temin edilebilecek. İktidarın yanlış ve plansız politikalarının bedelini vatandaşlarımız hem pahalı faturalarla hem de arz güvenliği sıkıntılarıyla ödemektedir. Şubat 2022’de yeraltı depolarının boş olması ve plansızlık nedeniyle sanayiye doğalgaz akışının sağlanamadığı ve üretimin durduğu dikkate alındığında BOTAŞ’ın önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Ancak her yıl zarar etmeye başlayan BOTAŞ’ın şimdi de doğalgaz alımı için yurt dışında kredi almak zorunda kalması kamu kurumunun adeta iflas ettirildiğinin göstergesidir.”