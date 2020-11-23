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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Akın, "Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin" ifadelerini kullandı.

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