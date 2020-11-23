CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın koronavirüse yakalandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Akın, "Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin" ifadelerini kullandı.