CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın koronavirüse yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Akın, "Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin" ifadelerini kullandı.