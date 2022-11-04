CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: Yeşil dönüşümün finansmanı için İklim Bankası kuracağız

ANKARA (DÜNYA)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP olarak Türkiye’yi düzlüğe çıkarmak için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Bu dönemde en önemli unsurlardan birisinin yeşil dönüşüm olacağına dikkat çeken Akın, bu kapsamda 120 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğunu bildirdi. Akın, bunun finansmanı için ise İklim Bankası kurmayı öngördüklerini aktardı.

Enerji politikalarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Ahmet Akın, sanayicinin tedirgin olduğunu, halkın ise önünü göremediğini vurguladı. Alınan kararların çok sık değiştiğine vurgu yapan Akın, her iki kesimin de bundan olumsuz etkilendiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ndeki ilkelerden hareket ederek politikaları hazırladıklarını ifade eden Ahmet Akın, günümüzde finansmanın gideceği yönü seçerken iklim değişikliğine duyarlı projeleri tercih ettiğinin altını çizdi.

CHP iktidarında Türkiye’nin yeşil yatırım merkezi olacağını ifade eden Akın, yeşil dönüşümü sağlamak için 120 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Stratejik Planlama Teşkilatı kurulacak

Finansman seçenekleri kapsamında, yeşil kredi ve yeşil tahvil borçlanma araçları olduğunu anlatan Ahmet Akın, “Türkiye Merkez Bankası enflasyonla mücadelede olduğu gibi yeşil dönüşümde de sınıfta kalmıştır. Bu anlamda ülkemiz G20 ülkeleri arasında sondan 3’üncü ülkedir.” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun da hâlen Türkiye’de yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm finansmanı için temaslarda bulunduğunu söyleyen Akın, yeni kalkınma planının Stratejik Planlama Teşkilatıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

Yeşil finansmanın Türkiye’ye gelmesi için oluşturulacak temel kurumun İklim Bankası olduğuna dikkat çeken Ahmet Akın, “Nasıl Avrupa’nın yeşil dönüşümünü sağlamak için Avrupa Yatırım Bankası “Avrupa’nın İklim Bankası” olarak yapılandırılıyorsa biz de bu kapsamda bir İKLİM BANKASI kuracağız. İKLİM BANKASI’yla iklim finansmanı diplomasisini yürüteceğiz ve ülkemizin iklim konusundaki fonlara erişimini sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği, yeşil dönüşüm ve finans sektöründe temel performans göstergelerinin; şeffaf, takip edilebilir ve raporlanabilir olacağına vurgu yapan Akın, “Kurumlar kamuya bu bilgileri raporlar hale gelecekler. Türkiye’de bu konular artık yalnızca “sosyal sorumluluk projeleri” olmaktan çıkacak ve bir iş modeli haline gelecek. Kısaca yeşil mutabakatı biz kurgulayacağız ve ülkemize temiz finansmanın gelmesini biz sağlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.