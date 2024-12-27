CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu'na soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında, bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesini protesto etmek için emekli askerleri eylem yapmaya çağırması nedeniyle soruşturma başlattı.

Bağcıoğlu'nun emekli askerlerin bulunduğu WhatsApp grubuna, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında disipline sevk edilen bazı teğmenler için gösteri düzenleyip basın açıklaması yapılmasına yönelik mesaj attığı iddia edildi.

Başsavcılık, Bağcıoğlu hakkında "1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 95. maddesine muhalefet" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Ne olmuştu?

30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde, başarılarını kutlarken kılıçlarını çeken ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan öğrenciler hakkında soruşturma açılmış ve ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Erdoğan ise bu olaya ilişkin, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bir avuç kendini bilmez ordumuzdan temizlenecek. Bu kişilerin ordumuzda yer alması mümkün değil" demişti.