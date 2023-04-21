CHP Genel Başkan Yardımcısı: Doğal gazı tamamen ücretsiz hale getireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Aile Destekleri Sigortası kapsamında bundan sonra kış aylarında bütün ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı doğal gazı tamamen ücretsiz hale getireceğiz. İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa soğukta girmeyecek." ifadelerini kullandı.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz gazının Türkiye'nin gücü olduğunu belirterek, buradaki doğal gazın millet için kullanılmasına yönelik tüm hazırlıklarını yaptıklarını duyurdu.

"İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa soğukta girmeyecek"

İktidara geldiklerinde, bir yıl boyunca 25 metreküp doğal gazı vatandaşa ücretsiz olarak vermekle yetinmeyeceklerini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Aile Destekleri Sigortası kapsamında bundan sonra kış aylarında bütün ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı doğal gazı tamamen ücretsiz hale getireceğiz.

İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa soğukta girmeyecek. Karadeniz doğal gazını gerçekten milletimiz için kullanacak ve konut tarifelerinde nitelikli indirim yapılması için çalışma yürüteceğiz. Biz enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz.

Hiçbir vatandaşımızın karanlıkta ve soğukta kalmaması için enerji hizmeti kaliteli ve kesintisiz, ödenebilir olacak. Bu kapsamda kış aylarının daha zorlu geçtiği illerimizden başlamak üzere doğal gaz konut tarifesinde nitelikli indirimler yapacağız."