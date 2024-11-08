CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz: Mücadelemize devam edeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yavuzyılmaz ve Gülşah Deniz Atalar, milletvekilleri Yüksel Mansur Kılınç ve Umut Akdoğan ile beraberindeki partililer, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek için belediye binasının önüne geldi.

Burada açıklama yapan Yavuzyılmaz, Esenyurt'un Türkiye'nin en büyük ilçesi olduğunu ve nüfusunun resmi kayıtlara göre yaklaşık 1 milyona ulaştığını belirterek, "Burada 662 bin seçmenin iradesi var ve Esenyurt'ta bulunan her iki seçmenden birisinin oyunu almış olan belediye başkanımız Ahmet Özer bir katakulli yapılarak, uydurma delillerle görevinden uzaklaştırıldı ve tutsak edildi." diye konuştu.

Yavuzyılmaz, "Ahmet Özer ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaların yalan ve asılsız olduğunu, akıl, mantık ve vicdan dışı olduğunu belirtmek için güçlü bir şekilde nöbetimize devam edeceğiz, mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından belediye binasına girmek isteyen partililerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Partililerin belediye önündeki bekleyişi sürüyor.