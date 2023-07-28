CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akbelen'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet Milas'a bağlı Akbelen Ormanı'na geldi. Kılıçdaroğlu, ormanı ağaç kesimine karşı korumak için günlerdir mücadele eden köylülere ve çevrecilere desteğini sundu.

İstanbul'dan Akbelen'e gelen ikinci grup da sabah erken saatlerde alana ulaştı. Yine sabah erken saatlerden itibaren alana Muğla ilçelerinden yüzlerce kişi Akbelen'e geldi.

Halkın taleplerini dinledi

Kılıçdaroğlu, ilk olarak halkın taleplerini dinledi. İkizköy Çevre Komitesi'nden Necla Işık, kesimin durdurulmasını istediklerini vurgulayarak, "Tarım Orman Bakanlığı bu ormanları korumakla mükellef değil mi? Aç gözlü şirketlere satmak zorunda mı? Bakana seslenin. Akbelen giderse Kazdağları gidecek, İliç gidecek, vatan gidecek. Beş gündür mahvolduk. Tarım Orman Bakanı'na dört senedir sesleniyoruz; bu kesimi durdurun" dedi.