CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı genel başkan yardımcıları, parti yöneticileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu alana gelen Kılıçdaroğlu, mozoleye çiçek bırtı ve gençlerle saygı duruşunda bulundu.
Anıtkabir avlusunda gençlerle hatıra fotoğrafı da çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.