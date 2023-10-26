CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme bir saat sürdü.

Farklı araçlarla tesisten ayrılan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.