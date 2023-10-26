CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapmadan Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nden ayrıldı.
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme bir saat sürdü.
Farklı araçlarla tesisten ayrılan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.