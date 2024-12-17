CHP Genel Başkanı Özel: Bizim asgari ücret beklentimiz 30, bunun altına yokuz

CHP Genel Başkan Özgür Özel partisinin parlamenterler meclisi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Bugün Türkiye'nin gündeminde Suriye, sığınmacılar, terör ve Kürt sorunu meselesinin hep bir arada konuşulduğu gerçeği var. Malum CHP olarak sınır komşumuz Suriye ile Türkiye'nin ilişkilenme meselesine ilk başından beri karşıtıyız.

*Esad'a ilk başından beri demokratikleşmesi, Suriye'yi temsil edecek hükümete, demokratik seçimlere ve demokratik bir rejimlere ulaşması konusunda yaptığımız çağrının özü ve kökü buydu. Erdoğan Suriye'de önce Esad'ı devirelim sonrasına bakalım anlayışına sahipti. Öncesinde Esad'la el ele fotoğraflar, tatile gitmeler... Esad birden diktatörlüğünü ilan etti de Erdoğan kavgaya mı karar verdi?

*Bir siyasi illüzyon çabası var. Oysa Esad hep diktatördü. O içimizi sızlatan hapishaneler hep doluydu. İşkence şüphesi hep vardı. Erdoğan o zamanlar Esad ile kol kolaydı. Esad bir günde diktatör olmadı.

* Önceliğimiz Suriyelilerin dönmesi. 4,5 milyon sığınmacı var. Bunların 2 milyon 953 bininin elinde sığınma hakkı belgesi var. "Geri git" denildiğinde belgesini kaybedecek. O yüzden gitmiyor. Sığınmacıları alacağız diye 200 milyar dolar kaybettik. Sığınmacıların maliyeti 6 Şubat depremlerinin iki katı kadar.

"Suriyeliler için geri dönme vaktidir"

* Savaş, yok gerekçe ortadan kalktı. Suriyeliler için geri dönme vaktidir. Güvenle ülkelerine dönmeleri şarttır, bedel ödemeyeceğiz. Hükümetin bu konuda bir takvim oluşturması gerekiyor. Ama Erdoğan'ın planı oy almak.

* (Hükümete SGK tepkisi) CHP'li belediyelerle uğraşmayı bırakın.

* AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e sesleniyorum. Buraya gelip bir Ortadoğu tek adam rejimi muamelesi yapamazsınız. Bu ülkeyi bir açık hava mülteci hapishanesi gibi göremezsiniz. (Angela) Merkel'den kalan bu geleneği bırakın. Bir tek adamla el sıkışıp anlaş, parayı ver... Böyle insanlık dışı anlaşmaları asla kabul etmiyoruz. Von der Leyen'e tekrar sesleniyorum, bu ülke parlamenter demokrasiyle yönetilmektedir. Tek Adamla el sıkışıp işinizi göremezsiniz.

“İktidar İsrail'le cayır cayır ticarete devam etti”

* Bu iktidar, Esed-Esad ikilemini ilk defa yaşatmamıştır. Bu iktidar İsrail'le güya kavga ederek cayır cayır ticarete devam etmiştir.

*Suriye’de İsrail kazandı, Suriye’de Amerika kazandı ve Suriye’de Türkiye’nin aslında ulusal çıkarlarına ne kadar hizmet edeceği belli olmayan bir ara dönem başladı. Şimdi bu noktada soğukkanlı olmak doğruları savunmak lazımken 31 Mart seçimlerinin yenilgisini Suriye’de yaşananlarla telafi edip moral bulmaya çalışan bir iktidar ve bir siyasi illüzyon çabası ile karşı karşıyayız.

“Bugün esnafın yüzü gülmüyor”

* Türkiye’de asrın felaketi dediler ya yaşadığımız depreme hepimizin yüreği yanıyor hala. Asrın felaketinin maliyeti Erdoğan’ın hesabına göre 100 milyar dolar. Suriyelilere harcadığımız para 200 milyar dolar. Deprem bizi 6 Şubat’ta bir yıktı, Erdoğan’ın AK Parti’nin Suriye politikası iki kere yıktı.

* Bizim asgari ücret beklentimiz 30, bunun altına yokuz. Bugün esnafın yüzü gülmüyor. Trakya'da esnaf Leva'yla siftah yapıyor. Artık vatandaşın yüzünün gülmesi için bu ülkeye halkın iktidarının gelmesi lazım.