CHP Genel Başkanı Özel, Donald Trump'a suikast girişimini kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği bir miting sırasında uğradığı suikast girişimini kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Suikastı girişimini atlatan Trump'a ve Cumhuriyetçi Partiye geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, kasım ayında yapılacak seçimlere şiddetin gölgesinin düşmemesini temenni etti.