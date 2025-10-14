CHP Genel Başkanı Özel: Ekonomide tablo ağırlaşıyor

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem iç hem dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt dışı temaslarını hatırlatan Özel, “İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştük, ardından Brüksel’e geçtik. Orada hem Avrupa’daki soydaşlarımızla hem de sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik” dedi.

“Bahçeli kusura bakmasın”

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “kol kırılsın yen içinde kalsın” sözlerine yanıt veren Özel, “Sayın Bahçeli, kırılan kol bizim. Haksızlığa uğrayan bizim arkadaşlarımız. Bu memlekette kol kırık, cep delik ama biz susalım istiyorsunuz. Bahçeli kusura bakmasın, o yoğurdun bolluğu kalmadı” ifadelerini kullandı.

“Trump’a alkış tutanlar Filistin’de yas evini görmezden geliyor”

Özel, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Parlamentosu’ndaki açıklamalarına da tepki göstererek, “Trump ‘Ona çok iyi silahlar verdik, o da kullandı’ dedi. 67 bin kişinin katilini ayakta alkışladılar. Biz yas eviyiz, düğün evi değil. Türkiye’nin çıkarları CHP’ye emanettir” dedi.

“Ekonomide tablo ağırlaşıyor”

Konuşmasında ekonomi başlıklarına da değinen Özel, “Vatandaş tarihinin en büyük borç yükü altında. Bireysel kredi borcu 5,3 trilyon liraya ulaştı. İcra dosyası sayısı 24 milyona çıktı. Bu, her 10 kişiden 3’ünün icrada olduğu anlamına geliyor” diye konuştu.