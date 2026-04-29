CHP Genel Başkanı Özel: En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir

Özel, beraberindeki heyetle TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde 1 saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde konfederasyona ziyarette bulunduğunu söyledi.

İstanbul'daki Taksim Meydanı'nın kutlamalara kapalı olmasını eleştiren Özel, tüm işçilerin istediği meydanda 1 Mayıs'ı kutlayacağı günler için mücadele ettiklerini belirtti.

Ankara'daki maden işçilerinin eyleminin uzlaşmayla sona ermesinden ötürü mutlu olduklarını dile getiren Özel, sorunun çözümünde katkısı olanlara teşekkür etti.

Atalay'ın da yaşanan süreçte katkısı olduğunu ifade eden Özel, "Türkiye'de, 'Emeğimin karşılığını alamıyorum, alın terim sömürülüyor' diyen herkese öncelikle sendikalı olmayı öğütlüyoruz, tavsiye ediyoruz. En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir. 'En kötü sendika sendikasızlıktan iyidir' diye sendikacılığı da kötü yapmamak lazım. Sendikacıların da kendilerine verilen görevleri, işçinin verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanması lazım" diye konuştu.

"Gelin hep birlikte işçiye elimizi uzatalım"

Özel, sendikalı olma ve örgütlenme önünde engeller olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer 1 Mayıs tebriklerinde, emeğe saygıda samimiyse iktidar, yarından tezi yok Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplanır Meclis'te, saatler içinde örgütlenmenin önünde ne engeller varsa, sendikalaşma önünde ne zorluklar çıkıyorsa ya da toplu iş sözleşmesi sırasında toplu işe ulaşana kadar ne haksızlıklar yapılıyorsa, 1,5 saat içinde sendika uzmanlarının da katkılarıyla, milletvekillerimizin katkılarıyla bu sorunu çözebiliriz. 1 Mayıs eğer bayramsa, bayram gibi kutlanacaksa gelin işçilere bir bayram hediyesi verelim. Bugün talimat verilse, perşembe komisyondan geçer, haftaya salı bütün sorunları çözeriz. Buradan Sayın Erdoğan'a bir samimiyet çağrısında bulunuyorum. Gelin hep birlikte işçiye elimizi uzatalım, bu sorunları çözelim."

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, Ankara'daki işçi eylemine konu olan maden firmasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan ifadelerinin sorulması üzerine, "Bakan'ın işi, 'Buna bu vakitten sonra ruhsat vermem' demek değil, böyle adamların maden ruhsatı alması ve emekçinin hem canının hem de maaşının böyle yanlış adamlara emanet edilmemesidir. 'Bakanlığın önü değil, holding patronunun evinin önü' diyorsan, bırak o zaman bakanlığı, sorumluluk alabilecek, işçi mağdur olduğunda, önüne gelip de eylem yaptığında, işçinin demokratik protestosuna tahammül edebilecek birisi bakan olsun" dedi.

"Siyasi görüşüne bakmadan herkesin kapısını çalacağız"

Partisinin genel seçime yönelik çalışmaları ve yol haritası ile muhalefet partilerinin süreçteki durumu sorulan Özel, 4 Mayıs itibarıyla tam kadro sahada olacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş dönemlerde seçimlere 3 ay kala bir soru vardı; 'Sandık görevlilerimiz hazır mı, sandıklar sağlam mı?' diye. Buradan ilan ediyorum. Seçimlere resmen 2 yıldan fazla var ve sandık görevlilerimizin hepsi hazır. 4 Mayıs günü CHP'nin 186 bin sandık görevlisinin 106 bini ve haziranda da geri kalan 80 bini sahaya inip, kapı kapı CHP'nin iktidar yürüyüş programını anlatmaya başlayacaklar. Bu yürüyüşün ilk adımını 4 Mayıs günü 81 ilde tüm milletvekillerimiz, tüm Parti Meclisi üyelerimizle atıyoruz. Hem iktidar mensubu, hem muhalefet mensubu olan vatandaşlarımızın, siyasi görüşüne bakmadan herkesin kapısını çalacağız."

Özgür Özel, geçen haftalarda 12 muhalefet partisini ziyaret ettiğini, ilerleyen günlerde diğer muhalefet partilerine de ziyaretlerini sürdüreceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yaptığımız ziyaretlerde verdiğimiz kararlar var. Örneğin, Siyasi Etik Yasası ile ilgili partilerimiz karşılıklı çalışmaya başlıyorlar. Bunun yanında farklı konularda partilerin ikili ilişkileri olabilir. Üzerinde uzlaştığımız pek çok konuda da hep birlikte aksiyon alabiliriz. Vatandaş bizden muhalefetin bir ve beraber olmasını, hatta Türkiye'nin kurtuluşu için partileri aşan bir Türkiye ittifakının kurulmasını ve sorunlarına çare üretecek bir iktidar değişimini bekliyor. Bunun için hangi eli tutmamız gerekiyorsa o eli tutacağız, kiminle kol kola girmemiz gerekiyorsa kol kola gireceğiz. Çünkü biliriz ki tuttuğumuz el o siyasetçiye, o partiye gönül vermiş on binlerin, yüz binlerin elidir. Biz Türkiye selamete kavuşsun diye tüm ittifaklara, tüm işbirliklerine, tüm birlikte yürümeye açık bir yol izliyoruz. Çünkü gün o gün değildir. Gün siyasi rekabetin değil dayanışmanın günüdür."

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da görüşmede, işçi hareketi ve örgütlenmeyle ilgili konuları konuştuklarını belirterek, "İnşallah önümüzdeki dönemde bu meselelerin çözüldüğü bir 1 Mayıs kutlarız" dedi.

Ankara'da eylem yapan işçilerle ilgili soruyu yanıtlayan Atalay, şunları kaydetti:

"Başından sonuna kadar hep işin içinde olduk. Ücret alınana kadar, bitene kadar. Oradaki arkadaşlarımıza ben 'örgütlü', 'örgütsüz' diye bakmam. İşçinin bana nerede ihtiyacı varsa ben orada oldum. Salı günü meseleyi öğrendim, daha sonrasında basın toplantısı yaptım. Noksan bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Görüntünün dışında da icraatlar oluyor, onları yapmaya devam ederim."