CHP Genel Başkanı Özel: Erken seçim sandığına kavuşmayı ümit ediyoruz

Bayram namazını Hatuniye Camisi'nde kılan Özel, vatandaşların bayramını kutladı.

Özel, namaz sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayramın kendileri için bayram gibi gelmediğini belirterek, "Çok sayıda arkadaşlarının haksız yere tutuklandığını, CHP'li belediye başkanlarının itibarsızlaştırmaya çalışıldığını" söyledi.

Mücadelelerine devam edeceklerini, eninde sonunda doğruların ortaya çıkacağını belirten Özel, "Hepimizin bayram gibi bayramlara kavuşacağı yarınları diliyorum" dedi.

En kısa sürede milletin önüne sandığı getirmeyi ümit ettiklerini dile getiren Özel, "Bir erken seçim sandığına kavuşmayı, bu çileleri bitirmeyi, nasıl Manisa'da bütün yüzleri güldürdüysek Türkiye'de de bütün yüzleri güldürmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.