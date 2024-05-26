CHP Genel Başkanı Özel: Hani 2024 emeklinin yılı olacaktı?

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce emekli, CHP tarafından Ankara Tandoğan'da düzenlenen Büyük Emekli Mitingi'nde bir araya geldi.

Farklı illerden gelerek sabah erken saatlerden itibaren meydanı doldurmaya başlayan emekliler, taleplerini dile getiren sloganlar attı.

Mitinge, CHP lideri Özgür Özel'in yanı sıra, DİSK Emekli-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşunun üyeleri de katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada, "Biz konuştuk, biz anlattık, siz geldiniz. Kendi meselenize sahip çıktınız. Bugün Ankara’da iğne atsan yere düşmüyorsa bunun sahibi sizlersiniz. Dünyanın en büyük korusunun söylediği en acıklı şarkıdır bu. Emeklinin sorununu çözmezseniz meydanlar, sokaklar bizimdir dedik. Bu sesi ya duyacaklar ya da durmayacağım, hakkınızı söke söke alacağım" ifadesini kullandı.

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