CHP Genel Başkanı Özel: Hukuk hesap soracak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’daki cezaevlerinde tutuklu bulunan öğrencilere ve belediye yöneticilerine yönelik uygulamaları sert sözlerle eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Mutlu bir bayram dilemek isterdim ama bu bayramı bayram gibi yaşayamıyoruz. Bu zulme ortak olanların bayramını kutlamak mümkün değil.

*Silivri Cezaevi’nde ziyaret ederek her bir koğuş hakkında bilgi almaya çalıştım. Ziyaret sırasında tutuklu öğrencilerin morali yüksekti.

“Hukuk devleti içinde sonuna kadar hesap sorulacak”

* Geçmişe sünger, geleceğe temiz sayfa yok kardeşim, yok. Devleti suç örgütü gibi yönetenlere, aparatlarına ve bu kirliliğe sessiz kalanlara hukuk devleti içinde sonuna kadar hesap sorulacak”

“Hizbullahçıları değil, Türkiye'nin geleceğini serbest bırakması gerektiğini ifade ediyoruz. Ancak bazı öğrencilerimiz cezaevinde koğuşlarda yer olmadığı için o gerekçeyle çeşitli koğuşlara ikişerli hatta kimi tek başına konmuş durumda. Koğuşlarda diğer Türk Ceza Kanunu suçlarından tutuklu ve hükümlüler var”.