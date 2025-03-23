CHP Genel Başkanı Özel: İmamoğlu bir yandan cezaevi bir yandan cumhurbaşkanlığı yolundadır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verdi.

Özel, oy verme işleminin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye siyaset tarihinin de dünya siyaset tarihinin de en paradoksal işidir. Çünkü biz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 1 milyon 750 bin üyemizle adayımızı belirleyecekken, adayımıza gözaltı işlemi uygulandı. İmamoğlu bir yandan cezaevi bir yandan da cumhurbaşkanlığı yolundadır. Millet onu Çankaya Köşkü'ne yakınlaştırmaktadır. Bugün 10 milyonun üzerinde bir dayanışma oyu da söz konusudur. Serbest bırakılması için itiraz edeceğiz. İBB'ye kayyum ihtimalinin ortadan kalması da önemlidir" dedi.