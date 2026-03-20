CHP Genel Başkanı Özel: İran'ın geleceğine İranlılar karar verecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı namazını memleketi Manisa’da kıldı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nde bayram namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, İran’a yönelik ABD bombardımanı ve İsrail saldırılarına karşı olduklarını belirterek, ülkenin geleceğinin dış müdahalelerle değil, İran halkının iradesiyle şekillenmesi gerektiğini söyledi.

“İran’ın geleceğine İranlılar karar verecek” diyen Özel, İran’ın demokratik bir cumhuriyete dönüşmesinin, toprak bütünlüğünü korumasının ve istikrar içinde kalmasının bölge açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Özel, “İran’da istikrarı bozacak her şey, Türkiye için gelecekte bir tehdittir. Bu nedenle Suriye’ye, İran’a, Irak’a ve tüm coğrafyamıza barış diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Filistin mesajı: İsrail’le aynı masaya oturulamaz

Açıklamasında Filistin meselesine de değinen Özel, Gazze’de yaşananları “katliam” olarak nitelendirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ve ABD’nin tutumunu sert sözlerle eleştiren Özel, Filistinlilerin Gazze’den sürülmesine yönelik senaryolara karşı çıktı.

Türkiye’nin, Filistin’i dışlayan ve İsrail’le aynı zeminde yer alacağı herhangi bir sürecin parçası olmaması gerektiğini savunan Özel, “Filistin Filistinlilerindir” vurgusu yaptı.

Ferdi Zeyrek’i andı

Özel, konuşmasının başında, önceki bayramda birlikte namaz kıldığı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i elim bir kaza sonucu kaybettiklerini hatırlatarak, bir kez daha rahmet ve başsağlığı dileklerini iletti.

Manisa halkının o dönemde gösterdiği dayanışmanın tüm Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden Özel, kentteki birlik ve beraberlik vurgusunu yineledi.

“Bu coğrafyada barış içinde yaşanmalı”

Bölgedeki tüm halkların ve inanç gruplarının barış içinde yaşaması gerektiğini söyleyen Özel, Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve farklı mezhep ve inanç gruplarının kardeşlik içinde bir arada yaşamasının önemine dikkat çekti.