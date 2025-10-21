CHP Genel Başkanı Özel: KKTC’yi dünyaya tanıtmak için önce Türkiye tanımalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kıbrıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Özel, “Kardeş partimiz Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin lideri, dostumuz Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Tufan Erhürman’ı yürekten kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Özel, Kıbrıs’ın Türkiye için yalnızca bir “yavru vatan” değil, eşit ve bağımsız bir devlet olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Eğer Kıbrıs’a plaka verirseniz, onu vilayet olarak görürsünüz. Seçilmiş Cumhurbaşkanına vali muamelesi yaparsınız. Oysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlü, bağımsız bir devlettir. Türkiye’nin kardeş devletidir.”

"Kıbrıs’ta değişim zamanı gelmişti"

Seçim sonuçlarının Kıbrıs halkının iradesini yansıttığını belirten Özel, “Katılım oranı yüzde 65 oldu. Bu, önceki seçimlerden düşük değil, aksine daha yüksek. Demokrasi kazandı. Kıbrıs’ta değişim zamanı gelmişti, kimse bunun önünde duramadı. Türkiye’de de vakti gelen değişimi kimse engelleyemeyecek” dedi.

"Yurt dışı temaslarımızda rahatsız olanlar var"

Özel, partisinin dış temaslarının bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığını da belirterek, “CHP’nin yurt dışı temaslarından rahatsız olanlar var. Bundan büyük keyif alıyorum. Çünkü biz uluslararası alanda da hakkımızı, demokrasiyi ve kardeşliği savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.