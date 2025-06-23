CHP Genel Başkanı Özel: Kurultay davası kayyumla sonuçlanmaz, hukuki dayanak yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan davayı “süreç odaklı bir türbülans” olarak nitelendirdi. Halk TV'de katıldığı programda konuşan Özel, davanın partiyi yıpratmaya yönelik olduğunu ifade ederek, “Bundan bir sonuç çıkmaz, partimize kayyum atanamaz, seçimlerin iptali mümkün değil” açıklamasında bulundu.

Kurultayda delegelere KİPTAŞ’tan ev verildiği iddialarını kesin dille yalanlayan Özel, “Bir tane ispatlasınlar istifa ederim” dedi.

Özel, ayrıca cezaevindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" kurduklarını ve seçim kampanyasına tüm hızıyla devam ettiklerini belirtti. Yaz sonuna kadar planlanan mitinglerin süreceğini aktaran Özel, “81 il ve 973 ilçeye yayılacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı üzerinden çıkan yeni tartışmalara da değinen Özel, bu adımları “partiye düşmanlık” olarak nitelendirdi ve “Yıllarca partiden maaş alan bir kişinin şimdi fitne çıkarmasını kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Özel, “CHP’yi iftiralarla, butlan davalarıyla karıştırmaya çalışanlara asla müsaade etmeyiz. Bu davadan bir şey çıkmaz, yargı er ya da geç bunu reddedecektir” diyerek sözlerini tamamladı.