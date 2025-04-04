CHP Genel Başkanı Özel, partinin eski genel başkanlarını kurultaya davet etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin olağanüstü kurultayı öncesinde eski genel başkanlarla temas kurdu. Özel; Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, kurultaya davet etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki genel başkanlarını pazar günü yapılacak CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na davet etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı ayrı ayrı telefonla aradı.
Özel, dört eski genel başkanı 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na davet etti