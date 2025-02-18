CHP Genel Başkanı Özel: Ramazan kolisinin fiyatı yüzde 70 arttı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:

*Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 canımızı kaybedeli tam 4 hafta, 28 gün oldu. 'Biz bu işi 10 günde çözeriz' diyen İçişleri Bakanı'nın ağzını bıçak açmıyor. Heyetin direncini görünce işi sulandırıp, yeni heyet oluşturdular ancak onların da raporunu göremedik.

*Sinan Ateş davasında nasıl katledenin kimliği, yargıyı nasıl adaletsizlik sürecine sürüklediyse, sorumlu olanın partisi, sorumlu olmayanların üzerine yüklenerek bizi bu hale getirdi. Bolu'daki can kaybını beklemek için 6 saat beklediler. Turizm Bakanı'nı görevden almak yerine kabine değişikliğiyle AK Parti'nin sorumluluğunu örtmeye çalışıyorlar.

"56 bin üniversiteli kaydını dondurdu"

*Memlekette geliri düşmeyen fakirleşmeyen kalmadı. Eskinin orta direği yoksul, yoksul ise can çekişir duruma geldi. Bir üniversite öğrencisinin barınma ve 3 öğün yemeğiyle birlikte 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Pandemi döneminden daha fazla üniversite öğrencisi kaydını dondurmuş durumda. 2024 yılında 56 bin ailenin evladı, üniversitedeki kaydını dondurmuş durumdadır. 6 gün içinde 250 bin üniversite öğrencisi, haftada 3 gün çalışmak için İŞ-KUR'a başvuruda bulunmuş durumdadır.

*Bu öğrenciler KYK kredisi alan öğrencilerdir. Erdoğan, rahmetli Ecevit'i aşağılarken 45 liracık burstan bahsediyordu. O gün 45 TL ile 1.5 çeyrek altın alınırken, bugün verdiği KYK kredisiyle çeyrek altının yarısı alınamıyor. Kendisi bunların konuşulmasını, yangının, yoksulluğun konuşulmasını istemiyor.

"Ramazan kolisinin fiyatı yüzde 70 arttı"

*Ramazan kolisindeki 8 ürünün fiyatı geçen yıl 950 TL'yken bu, bir yıl içinde yüzde 70 artmış durumda ve 1.610 TL'ye çıktı. Emekliye yüzde 15 zam yaptı ve Tayyip Erdoğan, 'Ben emeklimi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedim' diyor. Onu milletimizin vicdanına havale ediyorum. Sayın Özel memleket memleket gezip sarraf hesabı yapıyor da diyor.

"Asgari ücret ilk kez tam altın alamıyor"

*Asgari ücret 1951'de belirlendi ilk olarak. Asgari ücret ilk kez bu yıl bir Cumhuriyet altını alamaz duruma gelmiş. Bu 74 yılda ilk kez yaşanmış bir durumdur ve Erdoğan'ı Ayşe teyzem ile Mehmet amcama şikayet ediyorum. Diyanet, asgari ücretlilerin ve emeklinin fitre alabileceğini fetva etti.

*Bunu yapanlara yazıklar olsun. Biz emekliye bir asgari ücret vereceğiz sözünü verdikten sonra onlar da biz de yapacağız dediler. 3 yıl hiçbir şey vermediler sonra 1000 TL verdiler. Emekliye verdikleri ikramiye et üzerinden hesaplandığında dörtte bire inmiş durumda.

“7 bin işçinin mağduriyetini biliyoruz”

*KFC ve Pizza Hut'ta 7 bin işçinin mağduriyetini biliyoruz. Emekçilerin yanında duracağız, hükümetin de durması gerekiyor.



