CHP Genel Başkanı Özel: Ramazan pidesinin fiyatı 23 yılda yüzde 3900 arttı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Mayıs ve haziran ayında seçim sandıklarına nasıl sahip çıkacağımızın tatbikatını yapacağımızı, verileri nasıl derlediğimizi anlattık. Birbirimizin çok değerli görüşlerinden istifade ettik. Bugün de CHP, Türkiye'nin birinci partisinin olduğu bilinciyle, kimseyi itmeden, yalnızlaştırmadan, asla kibre kapılmadan mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

*Erzincan'da esnaf ziyaret ettik, bin ah işittik. Eskiden koyun can derdindeydi kasap et derdindeydi. Artık koyun kalmadı kasap can derdinde. Bir kilo kuyruk yağının kilosunun 470 TL'ye çıkmış durumda.

"Geçen yıl 900'e satılan Ramazan kolisi 1.600 TL'ye çıktı"

*Benim MHP'ye önerim askıda buğday uygulamasının yerine askıda vicdana, askıda vekilliğe son verin, oturup memleketin sorunlarını konuşalım. Gerçekten çiftçinin sorunlarını çözeceklerse, muhalefetin bu hafta TBMM'ye getireceğimiz önerilere destek versinler. Mübarek Ramazan ayı geliyor ve geçen yıl 900'e satılan Ramazan kolisi 1.600 TL'ye çıktı.

*Zorla 20 TL diye açıklanan ama 30 TL'den satılacak olan Ramazan pidesinden bir hesap yapalım. Pidenin fiyatını 20 TL'den alalım, 23 yılda pidedeki artış yüzde 3900'u bulmuş durumda. Ramazan pidesinin kilosu 2 liraydı, şu an 80 TL'ye çıkmış durumda. Ramazan ayı boyunca vekillerimizle tüm illerimizde olacağız.

"Borsa güvensizlik ortamı olursa düşer"

*80 ülkeye ihracat yapan TÜSİAD Başkanına, yurt dışına çıkış yasağı koyuyor. Borsa niye düşer, güvensizlik ortamı olursa düşer.

*1 yılda 650 bin konut yapacağım diye söz verip, 2 yılda da bunun 3'te birini yapabilen, söz verip sözünü tutmayan Erdoğan. Depremzedelerin yüzde 90'ı konteynerlerde yaşıyor. Enflasyon ortada Mehmet Şimşek ortada yok dünyayı geziyor para bulabilmek için. Şimdi orta sınıf için bir kampanya başlatıyormuş.

*Avcılar'da 1+1 konut için 7.5 milyon TL talep ediliyor. 180 bin TL'yi aylık ödeyebilirse orta sınıfa ev yapacaklar.