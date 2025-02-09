CHP Genel Başkanı Özel sahte içki vakaları için heyet görevlendirdi

Son kayıtlara göre sahte alkol nedeniyle İstanbul'da 70, Ankara'da 33 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan ölüm vakalarının ardından CHP, harekete geçti. Özgür Özel'in talimatıyla oluşturulan heyet; CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Gülşah Deniz Atalar ile Ankara Milletvekilleri Dr. Aylin Yaman ve Deniz Demir'den oluşuyor.

Vakaları inceleyerek, vefat edenlerin ve yoğun bakımda olanların yakınlarıyla görüşerek, sahte içki vakaları ile ilgili çok yönlü ve kapsamlı bir rapor hazırlayacak olan heyet bugün saat 13.00’te Etlik Şehir Hastenesi ziyareti sonrası açıklama yapacak.