CHP Genel Başkanı Özel: Sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Muharip Uçak KAAN'a ilişkin "KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır" ifadesini kullandı.

Özel, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"1973'te başlayan büyük yolculuk, engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız."