CHP Genel Başkanı Özel: Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılması şart

Özel, Halk Tv'de gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Özel programda asgari ücretle ilgili “Emeğin başkentlerinden birinde ‘Ara zam hakkımızı söke söke alırız’ dedik. Temmuz ayında ara zam yapılması şarttır” açıklamasında bulundu.

"Mülakatı kaldıracağını söyledi, kaldırmadı"

CHP Genel Başkanı Özel, hükümetin bazı taahhütlerini yerine getirmediğini belirterek, “Bir şey taahhüt edip yapmazsan seçmen sana onun hesabını sorar. Mülakatı kaldıracağım dedi, kaldırmadı” ifadelerini kullandı.

"TÜİK'e göre zam eridi"

Asgari ücrete yılbaşında yapılan zammın etkisinin kısa sürede azaldığını belirten Özel, “Asgari ücret zam gördü. TÜİK’e göre yapılan zam 3 bin lirası gitti bile. Geçen seneden daha kötü duruma düşecekler” dedi.

"Zammı ben yapacak değilim, ama yapılmazsa siyasi bedeli olur"

Ara zam talebine ilişkin süreci anlatan Özel, Perşembe günü DİSK ile, ardından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile görüşeceklerini, Cuma günü ise Hak-İş ve Türk-İş ile temas kuracaklarını açıkladı.

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı antidemokratiktir” diyen Özel, zam oranına ilişkin kişisel bir rakam telaffuz etmediğini belirterek, “Benim aklımdan bir rakam geçmiyor. Doğru rakamı işi bilene sorarak tespit edeceğiz. İşçinin de işverenin de memnun olacağı bir ara zammı isteyeceğiz. Zammı ben yapacak değilim. Yapmazlarsa siyasi bedelini öderler” şeklinde konuştu.