CHP Genel Başkanı Özel: Verilen sözler tutulmadı, depremzedeler sürgünde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Adıyaman'a gitti.

Burada bir konuşma yapan Özel, “Yani 100 depremzededen şu anda 63 tanesi ya konteynerde ya da gurbette, sürgünde. Gelemiyor evi olmadığı için buraya” ifadelerini kullandı.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*O günkü acı bugün hala daha hepimizin yüreğinde. Öncelikle Adıyaman’da resmi kayıtlara göre 8 binin üzerinde kaybettiğimiz canımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm Türkiye’de resmi kayıtlara göre 50 binin üzerinde olan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

*İki yıl öncesini hatırladığımızda gözün gözü görmediği, toz toprak içinde, çığlıkların, Türkçe ve Kürtçe ağıtların birbirine karıştığı, gecesi - gündüzü olmayan, yasın en yoğun yaşandığı kent olarak benim hafızalarımda. Ben görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarımızı tüm şehirlerde ayrı ayrı ziyaret ediyordum. Geldiğimde burası da adeta acının başkentlerinden biriydi. Abdurrahman Tutdere’nin yeğenlerini, üç yakınını, abisinin kızını, eşini, küçücük bebeğini hep birlikte çıkarıp köylerine defnettiğimizde orada bütün rakamların ve dışarıdan görünen her şeyin ne kadar gerçek dışı olduğunu hepimiz gördük. Kefensiz defnedilen, kurallara rağmen DNA vermenin mümkün olmadığı, sayıların birbirine karıştığı bir büyük acının içindeydik o gün.

*İki yıl sonra bugün Adıyaman’ın şehitliğini ziyaret ederek başladık. Burada 4 binin üzerinde şehidimiz yatıyor. Burada bir ortak proje yürütülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile Adıyaman Belediyesi, şehitliği gelecek sene bugünlerde tüm şehitlerin isimlerinin duvarlarda yazıldığı, başkanımızın da içine sinen bir proje ile Adıyaman’a da yakışacak bir proje ile buraya kazandıracağız.

"Yunanistan adaları boşalttı”

*Dün İzmir’de Ege’deki bütün belediye başkanlarımızla, Ege denizindeki sismik hareketle ilgili ki biliyorsunuz Yunanistan adaları dahi boşalttı, ama Türkiye’de maalesef devlet hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Uzmanlar bir deprem fırtınasının altının üzerinde bir deprem yaratma ihtimalinden bahsediyorlar. Ama yetkililer gündelik hayatlarına devam ediyorlar.

*Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Dün bizim orada yaptığımız çalışmaya bilim insanları, yerel yöneticiler, basın bu kadar yoğun ilgi gösteriyorsa bu burada yaşananlardan milletin bir ders aldığı yönündedir. Ama devletin ders almadığını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Zaten depremden önce hazırlık olsaydı, resmi rakamlara göre 8 bin, Adıyaman’daki inanca göre 15 binin üzerinde şehidimiz olmazdı. Ama hem Adıyaman’ı ve deprem illerini depreme hazırlamadık.

"10 kişiden 7'si konteynerde duruyor"

*Bir kötü yönetim olduğunu biraz önce de söyledim. ‘Bir yılda herkes evine kavuşacak’ dediniz ve bir seçime girdiniz. Bunu ana propaganda malzemesi olarak kullanarak milletten oy istediniz. Hatta şunu söylediğini hatırlıyorum ben. Biz ‘ücretsiz deprem konutları’ diyorduk. O, ‘Ücretli olacak, parası ödenecek uzun vadede ama onlarınki hayal, bizimki gerçek. Bu konutları biz yapabiliriz’ dedi. Oysa ki zaten ihaleler açılıyor, Türkiye’nin bütün müteahhitleri giriyor, bu konutlar yapılıyor. Hepimizin cebinden de bunun parası ödeniyor. Bundan daha doğal bir şey yok. Ama sonra bu parayı geri isteyecekler depremzedelerden. Bir kere bu çok yanlış.