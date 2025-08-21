CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, bugün İmamoğlu'nun yanı sıra pek çok kişiye ziyarette bulunduğunu söyledi.

Özel, toplantı, gösteri yürüyüşü maddesine muhalefetten tutuklu bulunan gençlerin 3 Eylül'de yapılacak duruşmada serbest kalacaklarını, hiçbir sabıkası, suçu olmayan bu gençlerin en ağır cezayı alsalar bile bir gün içeride yatmayacaklarını anlattı.

Bugün yapılanın cezalandırma, diğer gençlere gözdağı verme olduğunu savunan Özel, "Bu, 'Bir daha mitinglere gitmeyin.'dir. Eğer bu işliyor olsaydı dün Üsküdar'da katılım rekoru kırmazdık." dedi.

Özel, aileleri Silivri'ye getirip götüren, ekmeğinin peşinde olan, asgari ücretle çalışan şoförlere kadar musallat olunduğunu iddia ederek, "Diyorlar ki 'Size şirket kurdurdular mı?' Yok. 'Size para taşıttılar mı?' Yok. 'Hadi taşıttı de, sana şunu yapalım.' 'Abi nasıl yalan atayım.' 'Hadi biraz da seni içeri atayım.' Bu zulmün sonu gelecek." diye konuştu.

Bir gazetecinin, İmamoğlu'nun "İBB davasıyla tutuklanmam, 'Terörsüz Türkiye' ismiyle başlayan sürece yönelik gerçekleştirilmiş en büyük sabotajdır." açıklamasını hatırlatması üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'de aklı başında herkes aynı kanaati paylaşıyor. Bir Terörsüz Türkiye süreci yaşanacak ve o süreçte terör örgütü silah bırakacak ve bununla ilgili birtakım yasal düzenlemeler yapılacak. Bu sırada cezaevinde mesela Ekrem İmamoğlu o davanın o kısmından tutuklu değil ama o davadan tutuklu arkadaşlarımı bugün ziyaret ettim. 10 belediye meclis üyesi, 2'si belediye başkan yardımcısı. Kimi geçmişte DEM kökenliymiş veya bunları biz belediye meclisine yazmışız da bu suretle Kürtlerden oy alıp onları yönetime sokmuşuz. Açık açık söyledik. 'Türkiye İttifakı, Şişli İttifakı.' dedik. DEM Parti buna 'Kent Uzlaşısı' dedi.

Buna iddianame yazdılar, tutuklu arkadaşlar var. Öbür taraftan Terörsüz Türkiye sürecinde 'Acaba TCK'de, infazda hangi düzenlemeleri yapalım, cezaevinde çeşitli örgütlü suçlardan yatanları nasıl çıkaralım, yurt dışında olanları İskandinav ülkelerine nasıl yollayalım, kim Süleymaniye'de kalsın?', bu konuşulurken Şişli'de Kürt bir siyasetçiyi belediye meclisi listesine koymuşum, o da almış onu içeriye atmış. Bunun başını da Ekrem İmamoğlu diye nitelendiriyorsun. Bu çelişki değil mi? Türkiye birlik, beraberlik halinde oturup da Terörsüz Türkiye'yi, demokratik Türkiye'yi, Avrupa standartlarında bir demokrasiyi hem Kürtler hem Türkler için konuşması gerekirken sen neler konuşuyorsun? Türkiye'yi özgürleştirmeyi, zenginleştirmeyi, demokratikleştirmeyi, terörsüzleştirmeyi konuşacağımıza bunlara nefes tüketiyoruz."

Özel, bir gazetecinin, Özlem Çerçioğlu'nun ardından CHP'den AK Parti'ye başka isimlerin geçip geçmeyeceğine yönelik soruya, "Özlem Çerçioğlu vakası ayrıksı bir vakadır. Buradaki insanlardan herhangi biri bir milim eğilmedi, bir santim geri adım atmadı. Çerçioğlu, buradaki arkadaşların muhatap olduğu dosyaların fevkinde dosyaları olan biri. Bize sorduğunda gözünün içine bakıp, 'Korktuğun bir şey var mı?' dedim. 'Korkuyoruz tabii.' diyor. 'Peki hatan, kusurun var mı?' 'Yok başkanım'. 'Yoksa arkandayım, korkma' dedim. Ama o korktu gitti." yanıtını verdi.