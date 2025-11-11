CHP Genel Başkanı Özel'den şehit olanlar için taziye mesajı

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yine tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesiyle yüreklerimiz dağlandı. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."