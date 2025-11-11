Google Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den şehit olanlar için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yine tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesiyle yüreklerimiz dağlandı. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
