CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Belediyelere altı ayda bir karne var, yerinde sayanı tutmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde Samsun’da kazandıkları tek belediye olan Atakum Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Başkan Serhat Türkel'le görüşen Özel, daha sonra belediye binası önünde halka seslendi.

Özel, Samsun'da 18 belediyeden birinin kazanıldığını, yalnızca bir milletvekillerinin bulunduğunu belirterek özeleştiri yapacaklarını, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

CHP lideri, partiyi aşağıya çeken ve oyları düşürenleri görevden alacağını belirterek “Mevcut yöneticilerden enerjisi olan burada kalsın. 'Yoruldum' diyen, 'Çalışıyorum, olmuyor' diyen, 'Başaramıyorum' diyen, 'Bu kadar olur' diyen yol açık olsun. Onla da yolları ayıracağız" ifadesini kullandı.

Özel, "Eksik yaptım, daha çok çalışırım. Bundan sonra yeni bir süreç başlıyor. Benim ona enerjim var diyen, başaracağım" diyenlerin partide kalmasını isterken sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendine güveniyorsa kalsın ama 6 ay sonraki ankette hala yerinde sayıyorsak kimseyi o yerde tutmam. Bu kadar net söylüyorum. 6 ayda bir karne var. Her anket bir öncekinden önde olacak. Yerinde sayanı yerinde tutmayacağız. Yol yürüyenin arkasında duracağız. Partiyi aşağı çeken varsa o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur. Oy verir ama bu partiyi kim yönetecek, partiyi kim şahlandıracaksa o yönetecek arkadaşlar. Samsun, Gaziantep. Bir tanesi Atatürk'e Gazi unvanının verdiği kent Gaziantep. Bir tanesi de Samsun. Kuzeyde ve güneyde gönlümün yarasıdır. 31 Mart gecesi siz bütün Türkiye'ye sevilirken ben bu iki şehre kahroluyordum. Herkes sorumluluğunu ona göre bilecek, ona göre çalışacak, hep beraber başaracağız. Partimiz Samsun'da birinci parti yapacağız."