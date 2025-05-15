CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Belediyeleri denetlemek savcının değil, Sayıştay’ın işidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 7. kez ziyaret etti.

Saat 09.15'te cezaevine gelen Özel, İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerle ilgili açıklamalarını değerlendiren Özel “Belediyelerle ilgili yeni bir yapı kurulması AK Partili belediyelerin de desteğiyle CHP'nin aktardığı bir husustur. Ama şimdi yerel yönetimlere kayyım atayanlar belediyelerin çoğunluğu CHP'ye geçince böyle bir çıkış yapıyor. Belediyeleri Sayıştay denetler, ne olup bittiğini ortaya koyar, bir şey varsa ona göre cezası olur. Belediyeleri denetlemek savcının işi değil” dedi.