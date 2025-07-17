CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyeti ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetini Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde kabul etti. Görüşmeye, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol katıldı.

CHP lideri Özgür Özel’e görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.

DEM Parti heyeti, siyasi temasları kapsamında dün (16 Temmuz) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelmişti.

Görüşmenin sonunda açıklama yapan TBMM Başkanvekili ve DEM Van Milletvekili Pervin Buldan şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Heyeti ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. 1 saati aşkın görüşme sürecimizde önemli değerlendirmeler yaptık. Barış sürecinin ve devam eden silah imha töreninden sonra geldiğimiz aşamalar, aynı zamanda Meclis'te kurulacak olan komisyon ve bu komisyondan beklentileri detaylıca değerlendirdik. Önemli bir toplantıydı. Çünkü yarın Sayın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bütün partilerin Grup Başkanvekilleri ile bir buluşması gerçekleşecek. Bu buluşmanın önemini de değerlendirdik. Çünkü her partinin komisyona yönelik farklı önerileri ve beklentileri var. Açıkcası Sayın Özgür Özel'in barış meselesine başından beri sunmuş olduğu önemli katkılar var. Bu katkıların kıymetli olduğunu ifade ettik. Ve sayın Özel'in bu barış sürecine de aynı şekilde destek vereceğini öğrendik. Yarın önemli bir gün, buradan çıkacak sonuçları bekleyeceğiz."