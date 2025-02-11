CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Baykal için düzenlenen anma törenine katıldı

Anma törenine, Özel'in yanı sıra Baykal'ın ailesi ile yakınları, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Törende, Baykal'ın kabrine çelenk bırakılmasının ve saygı duruşunun ardından dua okundu. Ardından Özel, eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in kabrine de karanfil bıraktı.

Törende konuşan Özgür Özel, merhum Deniz Baykal ile olan ilişkisinin, siyasi hayatı açısından fevkalade anlamlarla yüklü olduğunu, Baykal'ın tüm partililerin hayatında önemli izler bıraktığını söyledi.

Siyasete, 15 yıl önce, Baykal'dan gelen bir telefonla girdiğini anlatan Özel, "Geçen sene yeni seçilmiş bir Genel Başkan olarak Manisa'da yüzde 6 oyumuz varken beni belediye başkanı yapmış Deniz Bey'in, yerel seçimlerden önce huzurundaydık. Yüzde 6 ile Deniz Bey'in emanet ettiği kenti, 20 yıl sonra yüzde 60 oyla kazanmış olmanın mutluluğu ile buradayız. Kendisinin yaşadığı, CHP'nin birinci olduğu 1978'den 47 yıl sonra bugün, partisini birinci parti yapmış olmanın gururu ile huzurundayız. Bundan sonra yapılacak ilk seçimde partisini birinci parti yapacak, iktidar yapacak, onun 36 yaşında tattığı hissi, 30'lu yaşlarında birçok gence tattırıp bu ülkeye o yaşta CHP'li bakanlar kazandıracak olmanın büyük inancıyla huzurundayız." diye konuştu.

Özel, Deniz Baykal'dan çok şey öğrendiklerini ve kendisinin ülkeye çok hizmeti bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum seneye, olmazsa öbür seneye buraya hep birlikte böyle sağlıkla, mutlulukla, gururla gelip, 'Sayın Genel Başkanım, partiniz bu sefer de iktidardadır. CHP iktidardadır. Bir CHP'li devletin başındadır. Gencecik bakanlar sizin yaptığınız görevi yapmaktadır. Sayın Genel Başkanım, Anayasa'ya rağmen, arkasından dolanılıp, talan edilen o madenler yine devletin malıdır' demek için bir kez daha burada olacağız. O güne kadar hepimize, çok çalışmak, birlik, beraberlik, dayanışma, CHP'nin hakkını, hukukunu savunmanın, ülkenin hakkını ve hukukunu savunmak olduğunun bilinciyle birliktelik ve dayanışma düşer."