CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emekliye gerçekçi zam, asgari ücrete ara artış şart

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Satın alma gücünün sıfırlandığı, açlık sınırının yarısına kadar düştüğü yerde emeklilere, gerçekçi bir seyyanen zam, asgari ücrete de ara zam şart" dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, ülke ekonomisinin içinden çıkılamaz bir hal aldığını savunarak, 2002 ve 2025'teki asgari ücret ve emekli maaşı tutarlarının kurbanlık koç alım gücünü kıyasladı.

Özgür Özel, emekli bayram ikramiyesinin geçtiğimiz hafta "müjde" diye açıklandığını belirterek, "Bayram ikramiyesi 2018'de ilk alındığında emekli, 1000 liraya bir kurbanlık koç, 25 kilogram da et alabiliyor. Bugün 4 bin lira, sadece 4 kilo et alıyor. Koçun ancak bir budunu alıyor" diye konuştu.

Asgari ücrete ara zam talebini konuşmak üzere DİSK, TİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'e ziyaretlerde bulunduğunu hatırlatan Özel, işçi temsilcilerinin, "Asgari ücrete mutlaka enflasyon ayarlaması yapılması gerekiyor" dediğini aktardı.

Partisinin, asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini söylediğini, ama 22 bin 104 olarak belirlendiğini anımsatan Özel, şunları söyledi:

"Şimdi temmuzda ara zam yapmamaya niyet ediyorlar. Bu, düpedüz asgari ücretlinin emeğini, alın terini sömürmektir. Aynı şekilde emekliye beklentiye göre, 12 bin 500'ü, 14 bin 500 yaptılar gerçek enflasyon rakamlarının tutması için. Satın alma gücünün sıfırlandığı, açlık sınırının yarısına kadar düştüğü yerde emeklilere, gerçekçi bir seyyanen zam, asgari ücrete de ara zam şart. Buradan bütün asgari ücretlilere, emeklilere sesleniyorum: Biz durmayacağız, meydanlarda olmaya, mücadele etmeye, adalet aramaya, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımızı savunmaya, hakkınızı savunmaya, gelirde, vergide, çarşıda, pazarda, mutfakta adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz."