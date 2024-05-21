CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emekliyi perişan etmeye devam ediyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP lideri hafta sonu Cumartesi Anneleri’nin 1000’inci kez Galatasaray Meydanı’nda buluşacağını ifade ederek, “Türkiye’yi utandıracak değil, hep birlikte normalleşmenin, hak aramanın aslında Anayasal bir hakkın kullanımına şahitlik etmek istiyoruz.” dedi.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a attıkları tweetler ve daha önce yaptıkları konuşmalardan dolayı ceza verildi. O olaylarda hayatını kaybeden 16 yaşındaki evladımız Yasin Börü’nün öldürülmesinden sorumlu tutuluyorlardı. Yargılama yapıldı, bitti. Ne Demirtaş ne de bir başkası Yasin Börü’nün ölümüyle bağlantılı bulunmadı. Hiç birisi o süreçle ilgili ceza almadılar.

- (Bahçeli'ye Kobani yanıtı) Bana dört soru sormuş, okumaya utanırım. Dönmüş bunları Prompter'dan okumuş... Bunları kimlerin yazdığını biliyorum. O meşhur ikili var ya... Gerçek MHP'lilerin tüylerini diken diken eden ikili... O ikisi dört soru yazmışlar, Bahçeli'ye 'Oku bakalım, Özel cevap versin.' Bu soruları yazan o arsız metin yazarları şu dört soruya cevap versin:

1- Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş iddianamesinden nasıl ve kimler tarafından ayıklandı?

2- Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış birisinin sokak ortasında ölümünden sonra 'Kimse tweet atmayacak, cenazeye gitmeyecek' diyen hangi ikisidir? Bu talimatı bütün partiye hangi ikisi yaymıştır?

3- Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları açığa çıkıp, Ülkü Ocakları Genel Başkanı'na bu aracı ceza yemeyecek, trafikte durdurulmayacak statüye kavuşmasına hangi ikisi ya da ikisinden hangisi katkı sağlamıştır?

4- "İran Cumhurbaşkanı'nın ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanmalı" diye Prompter'a yazanlar Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken bu ikisinin bu sisteki payı nedir? Yoksa bu sisin kendisi bizatihi kendisi midir?

9’uncu yargı paketi

- 6284 sayılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu’nun en önemli maddelerinde bir tanesi, eşine şiddet uygulayanların uzaklaştırılması, kurala uymuyorsa zorlama hapsine çarptırılmasına itiraz yolu açıyorlar.

Emekliyi perişan etmeye devam ediyorlar

- OVP’de enflasyon hedefi bu yıl için yüzde 33’dü, şimdi 38 olarak revize ettiler. Enflasyonla mücadele edemedikçe dar gelirlinin yüzünü güldürmek yerine onlara kemer sıktırmaya, emekliyi perişan etmeye devam ediyorlar. Memurun servisiyle uğraşıyorlar, öğretmenin atamasını yapmamayı marifet sayıyorlar... Bir yandan da geçtiğimiz hafta köprü ve otoyollara zam yaptılar."