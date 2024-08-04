CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erkek arkadaşları dışarı alın

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Kurultayda, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır olmak üzere 3 isim başkanlık için yarışıyor.

Salondan slogan sesleri yükseldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayın açılış konuşmasına başladığı sırada salondan slogan sesleri yükseldi.

Bunun üzerine Özel şu ifadeleri kullandı:

*Kadın kolları kongresini lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum. Kadın kolları kongresi kadın kolları kongresidir.

*Uzunca bir emeğin karşılığını almak için burada toplanmış CHP Kadın Örgütü varken onların sesine başka bir ses karıştırmam, doğru değil bu.

*Özel salondaki güvenliklere, "Arkadaşlara yardımcı olun. Kadın kolları kongresinin bu kapsamda devam etmesine katkı sağlayın.

"Burayı kadınlara bırakacaksınız"

Sözcü'de yer alan habere göre Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

*Bu yapılan doğru değil. Ben sizi her ortamda dinliyorum. Kapının önünde de yine dinlerim ama burası kadın kolları kongresi. Burayı buraya bırakacaksınız. Lütfen arkadaşlar. Burayı kadınlara bırakacaksınız.

"Ne diyecekseniz kapının önünde söylersiniz"

*Erkeklere burayı provoke ettirmem. Ne diyecekseniz kapının önünde söylersiniz. Erkek arkadaşları dışarı alın. Bula bula bu örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu ortamı mı buldunuz provoke etmek için.