CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gece 20: 30 mitingleri Saraçhane için son bulacak

Saraçhane'de düzenlenen iftar programında konuşan Özel, İstanbul Üniversitesi tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle bir şok yaşadıklarını belirterek, ardından İBB'ye yönelik yolsuzluk ile terör suçlarından başlatılan ve İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürecine değindi.

Günlerdir Saraçhane'de olduğunu dile getiren Özel, "Yarın İBB, seçilmişler arasından birini seçip de Ekrem Başkan'a vekalet görevini yapacak arkadaşımızı belirleyince, artık burada kayyım riski ortadan kalkınca, artık buradan ayrılacağız. Gece 20:30 mitingleri Saraçhane için son bulacak. Ama Saraçhane başka bir formata dönecek. Bugün Ekrem Başkan'la konuştuk. Ramazan boyunca iftarlar olacak. Hatta çocuklar için bu Kadir Gecesi'nden itibaren, yarından itibaren eğlenceler olacak ve burası bayramla birlikte İstanbul'un Ekrem Başkan'la bayramlaşacağı bir merkeze dönüştürülecek." ifadesini kullandı.