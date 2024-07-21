CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Geçim olmazsa seçim olur, başka çaresi yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu'ndaki Emekli Evi ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Adalet ve Kalkınma Partisi ilk iktidara geldiğinde bir emekli maaşı, 1,5 asgari ücretti. Hiç dokunmasalar bugünkü 1,5 asgari ücreti uygulasalar en düşük emekli maaşı 25 bin lira olması gerekiyor. Sözde zam yaptılar, emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu. 25 bin lira olması gereken emekli maaşı 12 bin 500 lira.

*İstanbul Planlama Ajansı bir çalışma yaptı, İstanbul'da bir emekli en az ne kadarla geçinebilir? 25 bin lira hesabını onlar da buldu. Ama AK Parti geldi, emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğim, enflasyon hesabına göre zam vereceğim dedi; geldiğinde 1,5 asgari ücret olan en düşük emekli maaşı bugün 0,6 asgari ücret.

“Cepten en az 5 çeyrek altın gitti”

*Emekliler AK Parti geldiğinde, Tayyip Bey başbakan olduğunda en düşük emekli maaşıyla 8 tane çeyrek altın alıyorlardı. Bugün bu maaş 3 çeyrek altın almıyor. Cepten en az 5 çeyrek altın gitti. Bir şey nerede aranır, kaybedilen yerde? Biz nerede kaybettik 5 çeyrek altını, seçim sandığında kaybettik. AK Parti geldi, 5 çeyrek altını kaybetti; AK Parti gidecek, kaybettiklerimizi bulacağız.

“Geçim olmazsa seçim olur, başka çaresi yok”

*Başka çaresi yok. Miting yaptık seçimden önce, anlatamadık. Emekliler seçimde bunlara oy vermediler, ikinci parti yaptılar; anlamadılar. Anketler oluyor; CHP birinci, bunlar ikinci, anlamıyorlar. Yine emekli mitingi yaptık, anlamadılar. Yine gitmiş sefalet ücreti veriyor, böyle geçim olur mu? Geçim olmazsa ne olur? Geçim olmazsa seçim olur, başka çaresi yok. Geçim yoksa seçim var! Bunun için biz sizin için mücadele etmeye devam edeceğiz.