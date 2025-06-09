CHP Genel Başkanı Özgür Özel hastane önünde gözyaşlarına boğuldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze programını paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, güçlükle yaptığı konuşmasında duygu dolu anlar yaşadı.

Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı

Zeyrek'in ölümünün ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastane önünde bir açıklama yaptı. Gözyaşlarını tutamayan Özgür Özel, "Ben hepinizden razıyım, hiç yalnız bırakmadınız. Ferdi Başkan'dan razıyız, bize hayatımızın en büyük mutluluklarını yaşattı. Hepinizi çok seviyordu. Hepimiz onu çok seviyorduk. Başımız sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"Kalbimin yarısını kaybettim"

Özel ayrıca "Ben aklımın, kalbimin yarısını kaybettim. Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir yol arkadaşımızı, bir siyaset arkadaşından öte bir çocukluk, bir gençlik arkadaşımızı kaybettik" diye konuştu.