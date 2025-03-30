CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun memleketini ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'ne bayram ziyaretinde bulundu.

Burada bayram namazını kılan Özel daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Özel, cami bahçesinde kurulan stantta açıklamalarda bulunurken İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi için ülke genelinde başlattıkları imza kampanyasına katıldı.

Her bayram sabahını kendi memleketi Manisa'da geçirdiğini söyleyen Özgür Özel, bu bayram hep birlikte cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu'nun memleketinde bulunduklarını söyledi. İmamoğlu'nun tutuklu olduğunu hatırlatan Özel, şu açıklamalarda bulundu:

• Büyük bir haksızlık sonucunda, iftiralar sonucunda, karalama kampanyaları sonucunda Ekrem İmamoğlu'nu ve çok sayıda arkadaşımızı Silivri Cezaevi'nde siyasi tutsak olarak tutuyorlar. Bayram bütün Türkiye'nin birleştiği, kucaklaştığı, küslüklerin unutulduğu, küslerin bayramlaşarak birbirine kavuştuğu kutsal günlerken maalesef bu bayramda ülkemize büyük bir ayrılık yaşattırılıyor.

• 19 Mart günü başlayan bir süreçle bu toprakların oğlu, bu memleketin oğlu Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olacağına inandığımız, 15,5 milyon kişinin daha geçen pazar günü sandık başlarına gidip oy kullanarak adaylaştırdığı Ekrem İmamoğlu, kendisini sevenlerden, evlatlarından, babası Hasan amcadan, Semih'ten, Selim'den, evlatlarından, eşinden dostundan, köylülerinden uzaklaştırıldı, uzak tutuluyor ve bir ayrılık yaşattırılıyor. Biz de bugün onun gelemediği köyüne hep beraber geldik, namazımızı kıldık, onun hemşehrileri ile bayramlaştık ve buradan büyük bir kampanyayı başlatmaya geldik.

• Ekrem başkanın özgürlüğü için ve Türkiye'nin güzel yarınlara, aydınlık yarınlara, yoksulluğun ve işsizliğin ortadan kalkacağı, herkesin yüzünün güleceği yarınlara kavuşması için adayımızı talep ettiğimiz ve önümüze sandığın gelmesini istediğimiz imza kampanyasını başlatıyoruz.

• Daha bir hafta önce 1 milyon 750 bindi. İnsanlar akın akın baba ocağına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu baba ocağına koşuyor, üye oluyor. 2 milyona yakın üyemizin elindeki bu imza formlarını Ekrem İmamoğlu'nu seven, ülkesini seven herkese ulaştıracağız. Her bir formda 25 imza var ve bu imza formları ile birlikte belki dünyanın en büyük, en anlamlı imza kampanyasını başlatıp hızla tamamlamayı, Türkiye'deki her iki seçmenden en az birine ulaşarak, imzasını alarak İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talep etmeyi buradan başlatıyoruz.

• Anlamlı bir yerden başlaması gerekiyordu. Ekrem başkanın her bayram, bayram namazını gelip kıldığı köyünden Cevizli'den bu kampanyayı başlattık.

• Nasıl geçen hafta pazar günü 15,5 milyon insan geldi, Ekrem başkanı seçti ve tarihe geçtiyse bu büyük kampanyanın sonucunda ümit ediyoruz artık Türkiye'de insanlar kendi geleceklerine sahip çıkacak olan adaylarını özgürleştirecekler. Kampanyanın zaten sloganı 'adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum'.

• Hem adayımızın serbest kalmasını hem de bir an önce erken seçim sandığının kurulmasını istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok başarılı bir kampanya olacağına inanıyorum. Bütün vatandaşlarımızı sadece CHP'lileri değil, hangi görüşten olursa olsun bütün vatandaşları, Türkiye özgür olsun, insanlar siyasi görüşlerinden dolayı hapse atılmasınlar, siyasi rekabet mertçe yapılsın ve iftiralarla insanlar rakiplerini saf dışı bırakmasınlar, özgür bir seçim olsun isteyen herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum.

• Bu kampanya, Türkiye'den başlayıp bütün dünyanın duyacağı dünya siyaset tarihine geçecek bir kampanyadır. Cezaevindeki adayı, cezaevinden çıkarıp devletin başına geçirecek kampanyanın ilk imzasını biraz önce annemiz (96 yaşındaki Rukiye Köroğlu) attı. Bu kampanyayı tüm vatandaşlarımıza emanet ediyorum.