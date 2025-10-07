CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 90 faiz uygulanmasına savaş ilan ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özel, Meclis açılışına katılmamak üzerinden Bahçeli’yi eleştirirken, son dönemdeki soruşturma ve iddialara sert tepki gösterdi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* "28. Dönem, 4. Yasama yılının ilk grup toplantısındayız. 70 gün aradan sonra yine bir aradayız. Ancak ülkemizde demokrasi, adalet ve bunlara bağlı olarak ekonomik kriz devam etti. Yarın yine İstanbul'da, 60. eylemimiz için İstanbul'da olacağız.

* Bugün 5 asgari ücretli maaşlarını birleştirse ancak yoksulluk sınırına ulaşabiliyor. Asgari ücreti utanmadan, sıkılmadan yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar. Asgari ücreti yüzde 44 enflasyon varken yaptıkları zam ortada. Erdoğan diyor ki kişi başına düşün milli gelir 17 bin dolar. Asgari ücret yıllık 6 bin 300 dolar yapıyor. Toplam parayı nüfusa bölüyorlar. Çarşı, market, pazar fiyatları her hafta güncelleniyor.

"İnsanlar kredi kartıyla çocuğuna 1 tek muz alıyor"

* Vatandaş 2.5 trilyon kredi kartına borçlu. Kredili mevduatla birlikte toplam borç 3.3 trilyon lirayı buluyor. Asgari ücrete yüzde 20 zam düşünülürken, bankadan çekilen paraya yüzde 90 faiz uygulanmasına savaş ilan ediyoruz. İnsanlar kredi kartıyla çocuğuna 1 tek muz alıyor ve bu alışverişe uyguladıkları faiz ortada.

"Kantindeki enflasyon ise yüzde 68"

* MEB tarafından okula gelirken bu besinleri getir diyorlar ve bunun maliyeti 175 lira. Sandviç, meyve suyu, elma, fındık ve suyun maliyeti bu kadar. Kantindeki enflasyon ise yüzde 68. Çocuklarına harçlık verenlerin karşı karşıya olduğu enflasyon oranı işte budur. CHP iktidarında okullarda her gün 4 kap sıcak yemekle, meyvesiyle ayrımsız vereceğiz.