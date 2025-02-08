CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na 'ihanet' yanıtı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da katıldığı Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32. Genel Kurulu sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, partisinin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan “Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir” sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili, “Kemal Bey'in 'Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir' sözünü hiç üstüme alınmadım, hiç etmedim çünkü” dedi.

Özel-İmamoğlu-Yavaş zirvesi

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yapılacak üçlü görüşmeye dair de değerlendirmelerde bulundu.

Özel, “Ekrem Başkan ile Mansur Başkan'ın Türkiye'ye umut veren, birbirlerinin elini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek Türkiye'ye diz çöktürecekler” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş ön seçime mesafeli mi?

“Mansur Yavaş ön seçime mesafeli mi?” sorusuna yanıt veren Özel, “Mansur Başkan'ı da Ekrem Başkan'ı da bu sürecin kuvvetli isimleri olarak çok önemsiyoruz. Süreç hiç kimseyi dışlamayacak, demokratik, katılımcı ve kapsayıcı şekilde yürütülecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiri

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik de eleştirilerde bulundu.

Özel, “Erdoğan salon seviyor. Ben kendisini sokağa çağırıyorum. Salonları kendi atadıklarıyla dolduruyor. İl kongreleri atanmışların doldurulduğu, Erdoğan'ın alkışlandığı, kendisinin de o alkışları milletin teveccühü zannettiği yerler. Seyyar giyotini İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. Sürekli birilerine saldırıyor. Kendince çemberi daraltıp en son İmamoğlu'nu da ifadeye çağırdı. Bunun üstünden gerilim yaratıyor. Bizim seçmene hürmeten doğru zemindeki siyasetimizi gayri ahlaki seviyeye çekmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun ihanet açıklamaları

Öte yandan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, “Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir” diyerek siyasette etik ve güvenin önemine vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlarla kuracağınız ilişkiler güven içinde götürülmeli. Bu güveni yüz yüze tartışmak yerine arka kapıdan farklı yollarla tartışmak doğru değil” demişti.

Kılıçdaroğlu, siyasette eleştiri kültürünün önemine de dikkat çekerek, “Eleştiride haklı bir şey olabilir. Sizin gerçek arkadaşlarınız sizi sağlıklı ve tutarlı eleştirenlerdir” diye konuşmuştu.