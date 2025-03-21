CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye çağrı: Milletin sesini duy
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yargıya saygı duy, partinde otur" mesajına karşılık verdiği cevapta, "Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" dedi.
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CHP ve MHP Genel Başkanları sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak mesaj yayımladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yargıya saygı duy, partinde otur" mesajına karşılık CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" yanıtını paylaştı.