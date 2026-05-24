CHP Genel Merkezi önünde tahliye gerginliği

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin UYAP sistemine yüklediği "mutlak butlan" kararının ardından hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

Kararın ardından gözler, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman geleceğine çevrilirken, bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve polis aracı sevk edildi. CHP il örgütlerinin çağrısı üzerine çok sayıda partili ve vatandaş da Genel Merkez önünde toplandı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesini istediği yönündeki iddialar sonrası Genel Merkez önüne gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz: Baba ocağınıza sahip çıkın. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. AKP'nin işbirlikçilerine ödün vermeyin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği öğrenildi. Görüşmenin ardından Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e sorunsuz şekilde gelebilmesinin tek yolunun "40 gün içinde kurultay" sözü vermesi olduğunu söylediği belirtildi. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin ise olası bir kurultay için yaklaşık 7 ay sonrasını işaret ettiği öne sürüldü.

CHP Genel Merkezi önünde toplanan Kılıçdaroğlu'na yakın partililer ile Özgür Özel'i destekleyen grup arasında ilerleyen saatlerde gerginlik yaşandı. Tartışmaların kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında arbede çıktı.

Yaşanan olayların ardından Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin bina önünden uzaklaştırıldığı öğrenildi.