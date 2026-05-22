CHP Genel Merkezi’nde icra hareketliliği! Karar tebliği için geldiler

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti içindeki eski yönetim kadrolarıyla temasa geçtiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, 38. Olağan Kurultay öncesinde görev yapan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini tek tek arayarak yeniden göreve başlamaları yönünde görüşmeler yaptığı ifade edildi.

İcra memurları genel merkeze geldi

Kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde de hareketli anlar yaşandı. İcra memurlarının, mahkemenin verdiği kararın tebliği için genel merkeze geldiği öğrenildi. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun avukatları tarafından binanın boşaltılması, karar defteri ile CHP mührünün teslim edilmesine yönelik başvuru yapıldığı öne sürüldü.

Genel merkez önünde hareketlilik

CHP Genel Merkezi önünde yoğun güvenlik ve hareketlilik dikkat çekti. Parti yöneticilerinin, genel merkeze gelen icra memurlarını otopark girişinde karşıladığı belirtildi. İcra memurlarının henüz bina içerisine giriş yapamadığı, bu sırada CHP’li yöneticilerin de genel merkez önünde bulunduğu aktarıldı.

Genel merkezin önüne çekilen iki otobüsün ise dünden bu yana bölgede bulunduğu ve bina çevresinde bariyer oluşturduğu ifade edildi.